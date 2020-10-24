Белорусская оппозиция начала акцию протеста в центре Минска

https://static.news.ru/photo/092ab22c-16bd-11eb-b79d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В центре столицы Белоруссии начался марш протеста оппозиции в рамках «народного ультиматума». В районе площади Свободы собрались несколько тысяч человек.

Митингующие направляются в сторону стелы «Минск — город-герой». Они несут бело-красно-белые флаги и скандируют «Жыве Беларусь!».

Другие колонны демонстрантов движутся к стеле иными маршрутами, чтобы избежать столкновения с силовиками, заблокировавшими центр Минска, сообщает ТАСС.

Ультиматум президенту Александру Лукашенко выдвинула бывший кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская. Согласно ему, президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку. Если этого не произойдёт, в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Лукашенко обсудил ультиматум с верхушкой власти республики. Протестующих решено «давить» путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев. Их участники считают, что Лукашенко нечестно выиграл прошедшие в августе президентские выборы. Они требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Ранее NEWS.ru писал, что 24 октября в Минске прошёл очередной несанкционированный женский марш. В нём участвовали около двухсот человек. По словам правозащитников, силовики задержали 10 митингующих.