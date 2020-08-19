Белорусская оппозиция заявила о готовности к контактам с Россией

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Созданный белорусской оппозицией Координационный совет (КС) готов к контактам с Россией. Об этом сообщил член его президиума Павел Латушко.

Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме (видение ситуации), — заявил Латушко журналистам, отвечая на вопрос, готов ли КС к контактам с РФ.

18 августа состоялась первая пресс-конференция Координационного совета оппозиции. Его члены объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен.

Президент Александр Лукашенко ещё до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти», а также обвинил оппозицию в стремлении разорвать отношения с Россией, запретить русский язык и создать Белорусскую автокефальную православную церковь. В координационном совете все обвинения Лукашенко назвали выдумкой.

Накануне Павел Латушко сообщил, что члены КС позвонили в Администрацию президента, чтобы сообщить о своих целях и задачах, но ответа не получили.

Ранее глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова, которая также стала членом президиума КС, в интервью РИА Новости говорила, что оппозиции важно сохранять партнерские отношения с Россией.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. После чего в стране начались масштабные акции протеста. Белорусы считают, что результаты были грубо сфальсифицированы, и победил не бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, как заявлено официально, а кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что дом Латушко облили краски, самому ему поступают угрозы.