Белорусская АЭС прекратила вырабатывать электроэнергию

https://static.news.ru/photo/a6e8fe4e-2336-11eb-8dbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/bel.atom

Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии. Это никак не повлияет на ядерную и радиационную безопасность, заявил ответственный за внешнюю коммуникацию консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзора) Олег Соболев.

По его словам, на АЭС идёт замена оборудования, относящегося к четвёртому классу безопасности. Ядерная и радиационная безопасность станции обеспечивается персоналом и системами, которые функционируют в штатном режиме. Специалист подчеркнул, что на АЭС были обязаны уведомлять Госатомнадзор о таких событиях, что и было сделано.

Мы, в свою очередь, продолжаем наш надзор, который ведётся на площадке Белорусской АЭС в постоянном режиме 24/7, — цитирует Соболева РИА Новости.

7 ноября глава государства Александр Лукашенко участвовал в церемонии по увеличению мощности первого энергоблока до 400 МВт. На следующий день ряд Telegram-каналов сообщили, что на станции из строя вышел трансформатор. Это привело к остановке турбины и прекращению выработки электроэнергии. В Министерстве энергетики Белоруссии заявили, что на станции проходит замена отдельного оборудования, все системы работают в штатном режиме.

Первая в республике атомная электростанция — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Генподрядчиком строительства является «Атомстройэкспорт», входящий в структуру Росатома. Для АЭС был выбран российский проект поколения 3+, который соответствует международным нормам и рекомендациям по безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Как писал NEWS.ru, Росатом обсуждает с Белоруссией строительство ещё одной АЭС.