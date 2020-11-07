Лукашенко приехал на БелАЭС для запуска первого энергоблока

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко 7 ноября приехал на БелАЭС (город Островец, Гродненская область), где, как ожидается, даст команду на подъём электрической мощности её первого энергоблока до 400 МВт.

В Минске накануне заявили, что каждый год станция будет производить около 18 млрд кВт/ч. Запуск объекта позволит замещать около 4,5 млрд куб. м природного газа ежегодно, передаёт портал БелТА.

Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъём электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой, — говорится в сообщении.

Политику также расскажут о поэтапном вводе АЭС в эксплуатацию, интеграции её экономику РБ и перспективах совместной работы с российской корпорацией «Росатом». Планируется, что президент также придёт на митинг с участием представителей коллектива и строителей БелАЭС.

БелАЭС — станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт, её строительство идёт в Островце Гродненской области. Возведение первого блока началось в ноябре 2013 года. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.

Первая в республике атомная электростанция — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Генподрядчиком строительства является «Атомстройэкспорт», входящий в структуру Росатома. Для АЭС был выбран российский проект поколения 3+, который соответствует международным нормам и рекомендациям по безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, БелАЭС считают небезопасной в Вильнюсе. Станция построена у литовской границы и в 50 километрах от столицы европейского государства. Министерство иностранных дел Литвы ранее направило МИД Белоруссии ноту, в которой призвало остановить пуск атомной электростанции.