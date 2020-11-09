Росатом обсуждает с Белоруссией строительство ещё одной АЭС

https://static.news.ru/photo/c62ff388-2332-11eb-be80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom via globallookpress.com/Global Look Press

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв сообщил, что госкорпорация обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство на территории республики ещё одной атомной электростанции, а также исследовательского ядерного реактора.

Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство ещё одной станции и исследовательского реактора, — заявил он в видеообращении к сотрудникам предприятий и организаций атомной отрасли.

Он добавил, что подключение к энергосистеме «белорусского блока» 3 ноября можно считать событием национального масштаба, совместной победой российских и белорусских специалистов.

Он стал первым блоком поколения 3+, построенным на Европейском континенте, за границами России, — подчеркнул Лихачёв.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил Алексею Лихачёву создать в республике дочернее предприятие госкорпорации.

7 ноября 2020 года первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) достиг мощности в 400 МВт. Церемония повышения показателей прошла под наблюдением лидера страны.

Первая в республике атомная электростанция — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Генподрядчиком строительства является «Атомстройэкспорт», входящий в структуру Росатома. Для АЭС был выбран российский проект поколения 3+, который соответствует международным нормам и рекомендациям по безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Тем не менее БелАЭС считают небезопасной в Вильнюсе. Станция построена у литовской границы и в 50 км от столицы европейского государства. Министерство иностранных дел Литвы ранее направило МИД Белоруссии ноту, в которой призвало остановить пуск атомной электростанции.