Белоруссия усилила охрану границы по всем направлениям, кроме российского

https://static.news.ru/photo/5bbc5b4e-f27d-11ea-b0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Власти Белоруссии усилили охрану государственной границы по всем направлениями, кроме российского. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Полностью, по всему периметру, кроме России. У нас же с РФ границы практически нет, кроме административной. Мы даже усилили на украинском направлении границы. И не зря, судя по сегодняшней ночи, — сказал глава государства в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос, сохраняется ли в настоящее время усиление на границе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить охрану границы по всему периметру страны. Он поручил Минобороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО в Польше и Литве. Также глава государства заявил о необходимости перекрытия потоков денег из-за рубежа для финансирования беспорядков в стране.

Кроме того, белорусские войска на западной границе были приведены в полную боевую готовность. Президент считает, что появившиеся извне проблемы являются абсолютно скоординированными действиями.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.