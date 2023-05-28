Белоруссия прикрыла дороги на границе с Россией

Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Белоруссия приняла необходимые меры по прикрытию дорог на границе с Россией, сообщает телеканал ОНТ. По его словам, решение было принято в отношении дорог неосновного пользования. Он отметил, что несмотря на возмущение прессы из-за скопления автомобилей на пунктах пропуска, эти меры были нужны для обеспечения безопасности.

Обратили внимание на восточную границу. <...> Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров — Российской Федерации, ряд шагов мы предприняли по прикрытию различных дорог неосновного пользования, — сказал Вольфович.

До этого в МИД страны заявили, что власти проводят мониторинг на границе с РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».