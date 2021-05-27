Белоруссия понадеялась на поддержку России на фоне давления Запада

https://static.news.ru/photo/174084c6-bf10-11eb-b49f-96000091f725_660.jpg Фото: Star-Images/Global Look Press

Белоруссия рассчитывает на поддержку со стороны России на фоне беспрецедентного усиления давления со стороны Запада. Такое заявление в четверг, 27 мая, сделал премьер-министр республики Роман Головченко в ходе встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства РФ прибыл в Минск для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ. Головченко на встрече с ним заявил, что события последних дней свидетельствуют о возросшем давлении Запада на Белоруссию. И это давление, по мнению политика, имеет тенденцию к эскалации.

В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации, — добавил Головченко.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что официальная Москва призывает не политизировать инцидент вокруг самолёта Ryanair, посаженного в минском аэропорту. Кроме того, Россия поддерживает позицию Белоруссии о необходимости провести открытое международное расследование произошедшего.

Лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска 23 мая. Причиной стала информация о бомбе, которая якобы находилась на борту. Эта информация не подтвердилась. Одним из пассажиров рейса был внесённый в список террористов белорусский гражданин Роман Протасевич. Его задержали. Вместе с ним находилась его девушка, россиянка София Сапега. Позже её арестовали на два месяца. Девушке может грозить до 12 лет тюрьмы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит Белоруссию в беде на фоне возможного возобновления протестов против президента страны Александра Лукашенко. Он выразил надежду, что «белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдёт на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах».