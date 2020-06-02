Белоруссия организует избирательные участки в трёх городах России

https://static.news.ru/photo/b261b1a2-a501-11ea-b86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждане Белоруссии смогут проголосовать на президентских выборах в трёх городах РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского посольства в России. Избирательные участки будут организованы в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде на территории белорусских дипломатических представительств. Как уточнили в посольстве, голосование в РФ пройдёт в соответствии с Избирательным кодексом Белоруссии.

Президентские выборы в Белорусии состоятся 9 августа, подписи в поддержку своего выдвижения в настоящий момент собирают 14 претендентов. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля, после чего будет разрешена предвыборная агитация.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил очистить Минск от демонстрантов, выступающих в поддержку оппозиционных кандидатов, передавал NEWS.ru.