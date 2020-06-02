Белоруссия организует избирательные участки в трёх городах России

Граждане Белоруссии смогут проголосовать на президентских выборах в трёх городах РФ.
Об этом
Президентские выборы в Белорусии состоятся 9 августа, подписи в поддержку своего выдвижения в настоящий момент собирают 14 претендентов. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля, после чего будет разрешена предвыборная агитация.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил очистить Минск от демонстрантов, выступающих в поддержку оппозиционных кандидатов, передавал NEWS.ru.
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