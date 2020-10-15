Белоруссия объявила Тихановскую в международный розыск

https://static.news.ru/photo/c90b2342-0f83-11eb-b214-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Минск объявил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в международный розыск за призывы к свержению власти.

Об этом агентству РИА Новости сообщили в МВД России, сославшись на базы данных находящихся в международном розыске лиц.

В розыскных учётах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С.Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного часть 3 статьи 361. Это «Призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства», — сообщили в российском министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что в России на Тихановскую уголовные дела не заводились, но она находится в розыске согласно договорённостям между Москвой и Минском о сотрудничестве в поимке преступников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель оппозиции Светлана Тихановская объявила срок так называемого народного ультиматума Александру Лукашенко. По её словам, у президента страны есть 13 дней на то, чтобы уйти с поста, прекратить насилие на улицах и освободить всех политических заключённых.

Сама Тихановская так и не вернулась в Белоруссию, где на неё заведено уголовное дело, после своей поездки в Европу.

В белорусской столице и в других городах уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.