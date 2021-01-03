Белоруссия может перенаправить часть экспорта в российские порты

https://static.news.ru/photo/9279e9d8-4e5a-11eb-a287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Минск и Москва могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта Белоруссии из Литвы в порты России в 2021 году.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, подписание соглашения уже в 2021 году «вполне возможно» в части существующих объёмов «с учётом договорённостей и текущих вопросов», вырабатываемых сейчас между компаниями. Об этом он заявил в интервью РБК-ТВ.

На мой взгляд, 2021 год — вполне реальные сроки, когда можно начать, — сказал Новак.

На сегодняшний день между Россией и Белоруссией идут переговоры об экспорте белорусских нефтепродуктов через российскую инфраструктуру. Также ранее обсуждалось перенаправление экспорта нефтепродуктов из литовских портов в российские. Вице премьер оценивал возможный объём в 4–6 млн тонн.

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