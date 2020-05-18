Белоруссия может обеспечить продуктами пострадавшие от COVID-19 страны

Минск может нарастить объёмы поставок продовольствия в государства, столкнувшиеся с нехваткой продуктов в условиях пандемии коронавируса.
Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко в ходе рабочей встречи членов совета по агропромышленной политике ЕАЭС,
Министр сообщил, что в 2020 году в республике сохраняется положительная динамика роста производства сельскохозяйственной продукции. Согласно приведённым Крупко данным, за период с января по май производство сельхозпродукции всех категорий в Белоруссии выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Мы прогнозируем сохранение положительных тенденций в производстве продовольствия и, соответственно, располагаем достаточными ресурсами для поставок продукции как на внутренний рынок Евразийского экономического союза, так и за его пределы, - резюмировал белорусский министр.
Ранее Россия отменила требование о раздельной перевозке непродовольственных и продовольственных товаров в границах ЕАЭС, сообщал NEWS.ru.
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