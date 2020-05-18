Белоруссия может обеспечить продуктами пострадавшие от COVID-19 страны

https://static.news.ru/photo/527dbde6-991f-11ea-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минск может нарастить объёмы поставок продовольствия в государства, столкнувшиеся с нехваткой продуктов в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко в ходе рабочей встречи членов совета по агропромышленной политике ЕАЭС, передаёт БелТА. По словам министра, государственная аграрная политика Минска учитывает изменения на рынке продовольствия как внутри страны, так и за рубежом. Крупко отметил, что потенциал Белоруссии позволяет ей обеспечить поставки в страны, столкнувшиеся с проблемами из-за пандемии.

Министр сообщил, что в 2020 году в республике сохраняется положительная динамика роста производства сельскохозяйственной продукции. Согласно приведённым Крупко данным, за период с января по май производство сельхозпродукции всех категорий в Белоруссии выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Мы прогнозируем сохранение положительных тенденций в производстве продовольствия и, соответственно, располагаем достаточными ресурсами для поставок продукции как на внутренний рынок Евразийского экономического союза, так и за его пределы, - резюмировал белорусский министр.

Ранее Россия отменила требование о раздельной перевозке непродовольственных и продовольственных товаров в границах ЕАЭС, сообщал NEWS.ru.



