Белоруска получила 12 лет колонии за ведение Telegram-канала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белорусская активистка Яна Пинчук получила 12 лет колонии общего режима за ведение Telegram-канала, который власти страны признали экстремистским, сообщает ее группа поддержки. Обвинение утверждало, что девушка призывала к захвату власти. Сама она подтверждала ведение чата, но заявила, что делала это до признания экстремистским и лишь репостила информацию о помощи задержанным.

Яну осудили на 12 лет. Также Яне присудили штраф 100 базовых единиц, что равно 336 700 рублей, — сообщили товарищи Пинчук в Telegram.

Ее судили по пяти статьям УК: за подготовку лиц к участию в массовых беспорядках, за призывы к причинению вреда нацбезопасности страны, за создание экстремистского формирования, за разжигание вражды и за создание организации для осуществления террористической деятельности.

Яна Пинчук жила в России с 2018 года, здесь ее и задержали в 2021-м после запроса на экстрадицию. Пинчук обратилась к властям РФ с просьбой о статусе беженки, но суд 21 июля 2022 постановил депортировать ее на родину.

Ранее бывший оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич был помилован президентом республики Александром Лукашенко. Это произошло через несколько дней после того, как суд в Минске приговорил его к восьми годам колонии за организацию беспорядков и нарушение общественного порядка.