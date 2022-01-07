Беглый казахстанский банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в стране

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов в интервью RTVI заявил, что является «лидером оппозиции и протестов» в стране. В случае падения режима в Казахстане он пообещал поднять зарплаты всем гражданам в два раза, выплатить по $100 тысяч каждому пикетчику, а также организовать выход страны из всех основных союзов с Россией.

Аблязов был осуждён в России по обвинению в участии в многомиллиардных хищениях. На родине его также осудили за заказное убийство. В 2016 году он вышел из французской тюрьмы, где провёл три года в ожидании возможной экстрадиции в РФ. Все обвинения он сам называл политически мотивированными.

В интервью RTVI он пообещал в случае падения режима в течение нескольких месяцев поднять всем гражданам республики зарплаты в два раза, выплатить по $100 тысяч каждому пикетчику. Кроме того, Аблязов намерен остановить инфляцию, устроить жёсткую либерализацию экономики и организовать выход Казахстана из основных союзов с РФ. На все эти цели он собирается найти деньги за счёт средств, изъятых у нынешних элит, и при помощи Запада.

Говоря о причине протестов в Казахстане, Аблязов подчеркнул, что волнения и беспорядки начались из-за «коррумпированного политического режима».

А то, что цена на сжиженный газ с нового года вдруг поднялась на 50%, является поводом. И таких поводов режим дал миллион. Поэтому поводом могло стать что угодно. А для того чтобы люди чётко формулировали свои требования, необходимо, чтобы у них был определённый тип сознания. Потому что они чётко понимают, что хотят, — сказал Аблязов.

По его словам, протесты в Казахстане начались в Жанаозене, в нефтяном городе Актау, областном центре, потому что это не столица. Во-вторых, добавил Аблязов, это не центр общественной мысли и жизни, поэтому недовольные положением дел в стране люди сформулировали свой протест в сжиженный газ, а после это начали подхватывать другие регионы, вышедшие уже с политическими требованиями.

Полиция в тот момент растерялась, не успела подавить. У нас тут два человека выходят — сразу подавляют. А это было на следующий день после Нового года. Власть не успела среагировать, и там собралась серьёзная масса. Они заняли площадь и начали формулировать требования, — добавил беглый банкир.

Говоря о протестах в Алма-Ате, Аблязов подчеркнул, что это самый крупный город Казахстана. По его словам, бывшая столица республики всегда была революционной.

Астана (Нур Султан) — город чиновников. Там бюрократы, которые перевезли за собой свои семьи <...>, там люди из соседних городов, которые строят объекты и живут от зарплаты до зарплаты, перебиваются на кредитах. Алма-Ата в этом смысле революционный умный город, самый сильный. И поэтому в 2019 году, когда были выборы президента и была так называемая срочная инаугурация, именно Алма-Ата вышла на улицы. Там были столкновения, избиения, и теперь это просто повторилось, — пояснил банкир.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В республике был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения Токаева.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что миротворческий контингент ОДКБ совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Миротворческие силы также охраняют генконсульство Российской Федерации в Алма-Ате и другие объекты.

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Накануне сообщалось, что в республику направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ.

Известно, что Россия отправит в Казахстан 3000 военных, Белоруссия — 500, Таджикистан — 200, Армения — 70. Киргизские миротворцы также отправятся в республику.