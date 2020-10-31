Баку сообщил об обстреле армянскими ВС сёл в двух районах

https://static.news.ru/photo/6fd5a680-1ccb-11eb-a2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Обстрелу со стороны армянских вооружённых сил подверглись населённые пункты в Агдамском и Агджабединском районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С 06:00 2 ноября вооружённые силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу сёла Агдамского и Агджабединского районов, — говорится в заявлении.

Ведомство уточняет, что в течение дня 1 ноября и в ночь на 2 ноября армянские ВС обстреливали подразделения армии Азербайджана и населённые пункты на различных направлениях фронта. Удары наносились различными видами оружия, в том числе ракетами и артиллерией.

Отмечается, вместе с тем, что войска Армении понесли потери и были вынуждены отступить. Их резервы оружия, боеприпасов и продовольствия на исходе, подчёркивает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВВС Азербайджана нанесли авиаудар по позициям вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе. В результате бомбардировки было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.