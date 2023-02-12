Баку призвал ООН привлечь Ереван к ответственности за военные преступления

Фото: mfa.gov.az

Айхан Гаджизаде

Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде призвал ООН привлечь Армению к ответственности за международные преступления. Как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства, Ереван продолжает попытки ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность, распространяя необоснованные претензии.

Мы требуем, чтобы Армения выполняла свои международные обязательства и чтобы лица, виновные в многочисленных военных преступлениях, были привлечены к ответственности перед законом, и призываем соответствующие структуры ООН принять необходимые меры в этом направлении, — заявил Гаджизаде.

Такая реакция последовала после заявления пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна о том, что Баку проигнорировал обращение спецмандатариев Совета ООН по правам человека в отношении Азербайджана и не предоставил разъяснения о мнимых военных преступлениях, совершенных вооруженными силами республики.

Гаджизаде отметил, что заявление Унаняна является еще одним примером лицемерия. Он указал на то, что Ереван в искаженном виде использует новый запрос мандатариев ООН к Азербайджану, и это направлено на сокрытие военных преступлений, совершенных Арменией.

Ранее Гаджизаде заявил, что Баку готов к проведению переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки, в то время как Ереван чинит искусственные препятствия данному процессу. По его словам, предложения по договору были представлены Азербайджаном 15 дней назад, однако армянская сторона вместо обсуждений прибегает к манипуляциям и стремится ввести в заблуждение международное сообщество.