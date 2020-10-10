Баку: огонь в Карабахе прекратили два часа назад

https://static.news.ru/photo/34dd6ea4-0b0b-11eb-bb1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО администрации главы Азербайджана Фуад Ахундов рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, огонь в зоне боевых действий прекратили примерно два часа назад.

Такое заявление он сделал на брифинге для российских журналистов. Ахундов отметил, что получает данные от военных, передаёт ТАСС.

Мы созванивались некоторое время назад, по их информации огонь прекращён около двух часов назад. Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены, — подчеркнул он.

Главы МИД Азербайджана и Армении в ходе переговоров в Москве условились о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако вскоре после вступления его в силу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В частности, в Азербайджане заявили, что армянские войска используют фосфорные боеприпасы, а в Ереване утверждают, что противник наносит удары с беспилотников по населённым пунктам в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.