Баку обвинил Ереван в нарушении режима перемирия

https://static.news.ru/photo/cf7121f2-224b-11eb-8b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Минобороны Азербайджана заявило о том, что ВС Армении в ночь на 9 ноября нарушили согласованный режим перемирия на границе.

С вечера 8 ноября до 00:50 9 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Кедабекском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского и Чамбаракского районов Армении, — сообщили в азербайджанском министерстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, согласно заявлениям Минобороны Азербайджана, военнослужащие армянской армии бежали с позиций на Ходжавендском направлении в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.