Баку не видит необходимости в размещении миротворцев из РФ в Карабахе

Власти Азербайджана считают, что на текущий момент необходимости в размещении наблюдателей из России на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе пока нет.
Об этом в интервью изданию «Мундо» сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев,
Азербайджан ведёт операции не на территории другой страны, а на находящейся под его суверенитетом, и мы не считаем, что отправка этих военных [наблюдателей из РФ] уместна прямо сейчас. В настоящее время они нам не нужны, — заявил он.
Как писал ранее NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности размещения миротворцев из России на линии соприкосновения в Карабахе. Министр считает, что это поспособствовало бы деэскалации конфликта.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что для размещения в регионе российских наблюдателей необходимо добиться согласия обеих сторон конфликта.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.