Баку не видит необходимости в размещении миротворцев из РФ в Карабахе

https://static.news.ru/photo/0f145360-0f7d-11eb-97eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Власти Азербайджана считают, что на текущий момент необходимости в размещении наблюдателей из России на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе пока нет.

Об этом в интервью изданию «Мундо» сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает ТАСС.

Азербайджан ведёт операции не на территории другой страны, а на находящейся под его суверенитетом, и мы не считаем, что отправка этих военных [наблюдателей из РФ] уместна прямо сейчас. В настоящее время они нам не нужны, — заявил он.

Как писал ранее NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности размещения миротворцев из России на линии соприкосновения в Карабахе. Министр считает, что это поспособствовало бы деэскалации конфликта.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что для размещения в регионе российских наблюдателей необходимо добиться согласия обеих сторон конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.