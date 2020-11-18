Баку: личная подпись Путина — гарантия урегулирования конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/29f0ff68-29a8-11eb-a1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

МИД Азербайджана прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Баку высоко оценил роль России и её усилия в прекращении огня и в стабилизации ситуации в регионе.

Личная роль президента России, его подпись под трёхсторонним заявлением от 9 ноября представляют собой его исключительно важный вклад в процесс мирного урегулирования и гарантию необратимости этого процесса. Полностью разделяем оценку президента России о том, что важным достижением трёхстороннего заявления является прекращение кровопролития, — говорится в заявлении, текст которого приводит азербайджанское издание 1news.

Ведомство отметило, что Россия имеет прямую заинтересованность в укреплении безопасности, стабильности и мира на Южном Кавказе, так как является единственной из трёх стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, граничащей с Азербайджаном. МИД подчёркивает: Путин в своём заявлении подтвердил позицию Баку о том, что боевые действия шли на территории, оккупированной Вооружёнными силами Армении в 90-х годах.

Азербайджан выражает надежду, что посредничество России поможет нормализовать отношения в длительной перспективе. Для этого создана хорошая база, считают в Баку.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд стран Запада провоцирует азербайджанских и армянских националистов на новое разжигание конфликта, чтобы вытеснить Россию из Закавказья. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.