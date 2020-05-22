Азербайджанские власти планируют продлить карантин

https://static.news.ru/photo/300360be-9c39-11ea-8183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/ТАСС

Руководитель пресс-службы правительства Азербайджана Ибрагим Мамедов заявил, что власти страны считают преждевременным смягчение карантинного режима в стране. По его словам, планируется продление действующих ограничений 31 мая.

Он отметил, что оснований для ужесточения мер также нет, передаёт «Интерфакс». Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Статистические данные по заражению COVID-19 не дают нам основания отменять карантинный режим. После 31 мая он будет продлён, — добавил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы.

Он сказал, что в настоящий момент рассматривается вопрос об открытии торговых центров, пляжей и спортивных залов. При этом разрешить массовые мероприятия, включая свадьбы, пока невозможно.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сообщила о готовности принять матчи чемпионата Европы по футболу 2021 года в Баку. Правительство страны обеспечило все гарантии.