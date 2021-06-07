Азербайджан откроет сухопутные границы с 15 июня

https://static.news.ru/photo/73aa3f84-c764-11eb-b9ba-96000091f725_660.jpg Фото: Allexander Makarov/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Азербайджан планирует с 15 июня открыть сухопутные границы, закрытые более года в связи с коронавирусом, передаёт в понедельник местное агентство «Репорт» со ссылкой на источник в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По его словам, комитет уже достиг предварительного соглашения с соответствующими структурами соседних стран об открытии таможенно-пропускных пунктов. В связи с этим руководство дало поручения главным территориальным таможенным управлениям, и началась подготовка к открытию пунктов на следующей неделе.

В настоящее время устанавливаются правила досмотра пассажиров и грузов. Пассажирам, въезжающим на таможенно-пропускной пункт в автобусах, будет запрещено сходить с транспортного средства и проходить досмотр. Они будут проверяться, находясь в транспортном средстве. Пассажиры, пересекающие пост в индивидуальном порядке, будут проходить особый контроль. В настоящее время мы ждем решения оперативного штаба при кабинете министров, и если не произойдет каких-либо изменений, то границы откроются 15 июня, — приводит агентство слова источника.

С 18 января в стране началась вакцинация населения от коронавируса. Для иммунизации используют препараты CoronaVa китайской компании Sinovac Biotech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca (вводится пока только лицам в возрасте 60 лет и старше) и российский «Спутник V». По данным оперативного штаба, вакцинацию в стране прошли уже более 2,2 млн человек, или 22% населения. С начала пандемии в республике подтверждено 333 864 случая заражения коронавирусом, выздоровели 324 103 человека, умерли 4907 пациентов.

Ранее власти Азербайджана смягчили требования к гражданам, которые прибывают в страну из России и Турции. Гражданам этих государств после 10 июня не нужно получать специальное разрешение от оперативного штаба для посещения границы. Достаточно будет показать документ о вакцинации от коронавирусной инфекции либо справку о выздоровлении, а также отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до полёта.