Азербайджан сообщил о гибели в Карабахе армянского командира

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Командир отдельного бронетанкового батальона вооружённых сил Армении Нельсон Акопджанян был убит в ходе боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Несколько танков противника были выведены из строя на оборонительном участке 10-й горнострелковой дивизии вооруженных сил Армении, дислоцированной на Агдеринском направлении фронта. В результате предпринятых нашими подразделениями мер уничтожен командир 77-го отдельного бронетанкового батальона подполковник Нельсон Акопджанян, — говорится в заявлении.

Ранее, как писал NEWS.ru, Баку сообщил об обстреле армянскими ВС двух районов. Речь шла о территориях Агдамского и Агджабединского районов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.