Азербайджан пообещал сохранить культурные памятники в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d6af98aa-24f2-11eb-bbc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Азербайджана намерены сохранить культурные и исторические памятники на территории возвращённых под власть Баку районов Нагорного Карабаха, заявил азербайджанский посол в РФ Полад Бюльбюль-оглы.

В Азербайджане вообще очень внимательное отношение к памятникам, мы по этой теме очень тесно взаимодействуем с ЮНЕСКО, которая призвана охранять памятники. Я не военный человек и не нахожусь там, но могу на своем уровне гарантировать, что никакому памятнику истории, а тем более духовности, вреда нанесено не будет, — приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам посла Азербайджана в Москве, Баку считает конфликт с Арменией урегулированным. В то же время он отметил, что для окончательной стабилизации ситуации понадобится время и много усилий.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.