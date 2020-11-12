Посол Азербайджана: Баку считает, что карабахский конфликт урегулирован

https://static.news.ru/photo/099c6ea6-24ed-11eb-94eb-fa163e074e61_660.jpg Полад Бюльбюль оглы Фото: council.gov.ru

Азербайджанский посол в РФ Полад Бюльбюль-оглы заявил, что руководство страны считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным.

При этом, по его мнению, для окончательной стабилизации ситуации понадобится время и много усилий, передаёт РИА Новости.

Это длительный процесс — в какой-то степени, может быть, и болезненный процесс — но путь один, другого пути нет, — заявил посол.

Бюльбюль-оглы добавил, что это единственный вариант достижения «мира, благополучия и процветания».

Ранее NEWS.ru писал о том, что создание совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе позитивно оценивают в Азербайджане. Об этом сообщается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.