Баку приветствует подписанный РФ и Турцией меморандум о центре наблюдения

https://static.news.ru/photo/4feec87e-24e6-11eb-84ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Создание совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе позитивно оценивают в Азербайджане. Об этом сообщается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Приветствуем подписание Меморандума о создании Совместного российско-турецкого центра по наблюдению за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и прекращением всех военных операций, — цитирует документ «Интерфакс».

В Баку подчеркнули, что в связи с организацией совместного центра наблюдения на территории Азербайджана будет также создана совместная рабочая группа.

Деятельность совместного центра будет способствовать повышению эффективности наблюдения за режимом прекращением огня и, тем самым, обеспечению мира и безопасности в регионе, — говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Накануне было объявлено о подписании меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

11 ноября в Минобороны РФ сообщили о подписании меморандума о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта между Москвой и Анкарой. Как подчеркнул глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, это решение «позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта».

Центр разместят на территории Азербайджана. В его задачи будет входить сбор, обобщение и проверка информации о соблюдении режима прекращения огня.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отличие новых договорённостей по Карабаху от предыдущих.