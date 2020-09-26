Азербайджан отказался проводить мобилизацию

https://static.news.ru/photo/0002483a-00a7-11eb-ba99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Государственная служба по мобилизации Азербайджана отвергла всеобщую мобилизацию солдат в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, армия полностью укомплектована.

При этом в ведомстве отметили, что находящиеся в резерве военнослужащие могут быть вызваны в подразделения в соответствии с требованием закона, однако сейчас такой необходимости нет.

В настоящее время Вооружённые силы Азербайджана укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства. Защиту территориальной целостности Азербайджана обеспечивает азербайджанская армия, — говорится на сайте службы.

Там отметили, что жители обращаются к властям, так как хотят выйти на передовую и оказать необходимую помощь. Однако призыв осуществляется по действующим правовым нормам.

Государственная служба по мобилизации и призыву выражает признательность нашим гражданам за высокий патриотизм помимо установленной законом обязанности защищать Родину, — добавили в сообщении.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.