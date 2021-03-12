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Азербайджан одобрил применение российской вакцины «Спутник V»

15:34, 12 марта 2021 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав Азербайджана утвердил российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V» для использования в республике, заявили в пресс-службе ведомства. Препарату дали зелёный свет в 50 странах мира. 11 марта его зарегистрировали в Республике Намибия. «Спутник V» занимает второе место по количеству одобрений государственными регуляторами. Общая численность населения в регионах, где разрешено его применение, превышает 1,3 млрд человек.

Вакцина российского производства «Спутник V» утверждена для использования Министерством здравоохранения Азербайджана. В ближайшее время эта вакцина будет доставлена в Азербайджан,передаёт РИА Новости со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

«Спутник V» называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова).

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, с 4 марта проводит постепенную экспертизу «Спутника V», но пока не дало одобрения на использование вакцины в Евросоюзе. Не дожидаясь этого разрешения, препарат начали применять в двух странах ЕС — Венгрии и Словакии.

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