https://static.news.ru/photo/970283f8-2993-11ea-9e3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ҚТЖ - Қазақстан темір жолы/facebook.com

Для пассажиров авиакомпании Bek Air, деятельность которой приостановлена после крушения самолёта в Казахстане, запустят дополнительный поезд по направлению Нур-Султан — Алма-Ата.

Состав отправится 30 декабря 2019 года в 22:03 (по местному времени) со станции Нур-Султан-1 и прибудет на станцию Алма-Аты-2 в 17:30 31 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Перелёты Bek Air возобновятся не раньше 10 января. На рейсы перевозчика до 31 декабря было продано 9157 билетов. Авиакомпания начала возвращать за них деньги пассажирам. Что касается тех, кто купил билеты с 3 по 10 января 2020 года (9785), им предлагается рассматривать варианты перелёта на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта. Авиакомпании Air Astana, SCAT и Qazaq Air при наличии свободных мест будут принимать на борт пассажиров Bek Air.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. Из расшифровки последних переговоров пилотов с диспетчерами следует , что лайнер готовился к взлёту в штатном режиме.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибло 12 человек. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура.

К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, а также сотрудники нидерландской компании Fokker Technologies, писал NEWS.ru.