Астана блюдет свои интересы: в Казахстане задерживают российские фуры Задержанным автопоездам грозит штраф в несколько тысяч евро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казахстан задержал не менее восьми российских фур, идущих транзитом в другие страны. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) сообщила о задержании как минимум восьми автопоездов, у водителей которых изъяли все документы. Российские автомобили перевозили грузы через территорию своей страны и Казахстана в Китай и другие азиатские страны. Эксперты полагают, что казахстанские власти в данном случае преследуют как политические, так и экономические цели, которые не совпадают с интересами российской стороны.

АСМАП сообщает, что таможенные службы Казахстана стали требовать у российских водителей разрешения на груз от предыдущего перевозчика, то есть от европейского. Но таких документов у перевозчиков нет, ведь система подобных перевозок сложилась в апреле нынешнего года, после ввода Евросоюзом санкций в отношении России. Российским компаниям было запрещено въезжать в ЕС, в ответ власти Белоруссии и России ввели зеркальные меры. Тогда и появилась компромиссная схема: европейские фуры доставляли грузы до Белоруссии, здесь автопоезд перецепляли к белорусскому или российскому грузовику, которые должны были доставить европейские грузы в Казахстан или до границы какой-то из стран через казахстанскую территорию. Схема с перецепкой должна была действовать, по договорённости Москвы и Астаны, полгода — с 1 июля нынешнего года до 1 января 2023 года.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако на днях казахстанские власти ввели неожиданное для российских перевозчиков новшество — они стали требовать от российских водителей разрешительные документы на груз, выданные европейской компанией, которая довезла груз до границы ЕС с Белоруссией. Проблема в том, что эти документы европейцы при перецепке не передают российским или белорусским коллегам.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана напомнило, что подобное требование вытекает из национального законодательства.

Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством Республики Казахстан, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения. Первый бланк — переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории. Второй бланк — бланк, переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до РК, — говорится в официальном сообщении министерства.

Таким образом, российским перевозчикам предложили покончить с практикой «нарушения казахстанского законодательства», то есть фактически отказаться от транзита через Казахстан. Астана угрожает штрафами в размере нескольких тысяч евро для задержанных на стоянках автопоездов.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В АСМАП считают, что подобное требование противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении. Российская сторона обратилась к властям Казахстана с просьбой отменить это правило. По мнению представителей Ассоциации, всем российским автомобильным компаниям-перевозчикам следует воздержаться от транзитных переездов через Казахстан, пока ситуация не найдёт разрешения. При этом Ассоциации ещё не известно, сколько на самом деле российских автопоездов задержано в Казахстане. СМИ сообщили о том, что на стоянку отправили грузовики трёх компаний-перевозчиков: «Автотранзита», «СВ-Транса» и логистического оператора «Траско».

В Москве появились высказывания на тему «Казахстан вставляет палки в колёса России». Некоторые эксперты пытаются найти в нынешней истории политическую подоплёку, даже обратив внимание, что на недавнем саммите ШОС президент России провёл двусторонние встречи с многими коллегами, но не с президентом Казахстана, что порождает предположения о некотором похолодании между странами. А это похолодание, согласно подобным гипотезам, сразу отражается и на экономических связях.

В истории с задержанием российских автопоездов в Казахстане на самом деле никакой политики нет, — отметил в беседе с NEWS.ru руководитель общественного объединения «Казахстанский русский культурный центр» Всеволод Лукашев. — В последнее время грузооборот между Европой и Китаем только увеличился. Большая часть этих грузов идёт на автомобилях через Белоруссию, Россию и Казахстан, даже несмотря на санкции Запада. В то же время казахстанские власти обнаружили, что прибыль автоперевозчиков не растёт в пропорциях увеличения грузов. Поэтому приняты меры, которые направлены на то, чтобы эти грузы через территорию Казахстана возили именно казахстанские перевозчики, а не иностранные.

Всеволод Лукашев обратил внимание, что такие меры полностью соответствуют международному законодательству, согласно которому в Европе преимущественные права, к примеру, получают европейские перевозчики, в России — российские, в Китае — китайские. Речь идёт о национальной защите интересов своего бизнеса. Казахстан приводит правила провоза грузов через свою территорию к общемировой практике, российских же перевозчиков эти процессы не устраивают, поскольку они теряют значительную прибыль, считает эксперт.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Есть и другое мнение в отношении задержки российских автопоездов в Казахстане. Политолог Галым Агелеуов полагает, что в её основе лежит стремление казахстанских властей «поднять шум», иначе говоря, громко заявить о том, что страна пресекает «незаконные перевозки», а в итоге занимает нейтральную позицию в отношении России, не участвует в обходе западных санкций.

Казахстан, несмотря на угрозы вторичных санкций, в действительности продолжает доставлять в Россию товар, который к нам приходит из Европы. Очень много российских большегрузных машин здесь — они ведь не на прогулку приезжают. По моим данным, эти машины и везут грузы, главным образом европейские, в Россию: товары повышенного спроса, какие-то механизмы и детали для промышленного производства в РФ, сюда привозят те грузы, которые традиционно шли в нашу страну из Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга и других городов, — рассказал казахстанский политолог.

По данным Галыма Агелеуова, среди таких товаров есть и санкционные. Трудно гарантировать, что фуры не доставляют даже военную продукцию — для нужд российских ОПК и армии. Поэтому у Казахстана возникает большой риск попасть под жёсткие вторичные санкции, но бизнес, как известно, редко останавливается перед препятствиями ради прибыли. А чтобы продемонстрировать Западу борьбу с попытками организовать с территории Казахстана параллельный импорт, время от времени власти страны устраивают громкие истории с задержанием российских фур. Здесь для казахстанских властей главное — громко сообщить о задержании российских перевозчиков, полагает Агелеуов.

При любой версии происходящего, история с задержанием российских автопоездов в Казахстане приобретает политический подтекст. Подобные хозяйственные конфликты дают основание как россиянам, так и казахстанцам обвинять друг друга в «партнёрской ненадёжности». Обвинения покажутся несущественными, если стороны придут к пониманию — партнёрство только тогда бывает крепким, когда вытекает из обоюдной выгоды и равноправия, когда ни одна из сторон не требует к себе особого отношения.