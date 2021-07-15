Арсена Авакова готовят в президенты Украины

Это прозвучало, как самая настоящая сенсация. В отставку как бы по собственному желанию, если верить заявлению, ушёл «сильный человек режима» Арсен Аваков, в «девичестве» — Авакян. А сегодня его решение утвердила и Верховная Рада Украины. Между тем, на фоне многочисленных прогнозов, касающихся его дальнейшей судьбы, начинает превалировать убеждение, что это не конец карьеры, а скорее начало нового витка его политической жизни. Ведь демонстративно выйти из команды теряющего популярность президента, значит — набрать дополнительные политические очки. Но главное — полностью развязать себе руки, как влиятельному политическому деятелю.

Из всех министров, вошедших ещё в кабинет Яценюка в 2014 году, Аваков — единственный, кто сохранял свой пост до последних дней. И какой пост! Не пост, а главный карательный инструмент по наведению нового порядка. За его спиной кардинальная чистка МВД, в руководство которого сразу были введены люди из «Правого сектора» (признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена в России), роспуск «Беркута», формирование первых карательных батальонов для отправки в Донбасс против ополчения. Фактически все националистические бойцы при нём, что называется, встали на солидный кошт в МВД, окончательно легализовались. Многие карательные батальоны считаются лично ему преданными, что в условиях украинской политической и экономической нестабильности может оказаться решающим фактором в борьбе за власть и национальную повестку. Ведь ещё Мао Цзэдун говорил, что винтовка рождает власть.

Петр Порошенко Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Интересно, что, когда Аваков стал откровенно сливать Петра Порошенко и играть на руку Владимиру Зеленскому (считается, что он поставлял компромат на своего шефа), Петро Алексеевич не рискнул его тронуть, реально оценивая силы за ним стоявшие. А учитывая решающую роль в жизни незалежной «вашингтонского обкома», можно представить, в какой степени всё это время Аваков устраивал и заокеанщину. А не только Полтавщину да Киевщину.

Зеленские тоже долгое время ничего не мог поделать с Аваковым, хотя он, по-видимому, понимал смысл истины: избавься сначала от тех, кто тебе помог и от кого ты зависишь. Арсен Аваков был совершенно чужим для «слуги народа». Конечно, он явно сильно раздражал своей независимой манерой поведения новую команду. Но очень долго ничего сделать с ним было нельзя. И вдруг отставка.

Есть версия, что Арсен Аваков по собственной инициативе отправился в гости к американскому послу в Киеве Кенту, не получив санкции действующего президента и не поставив его в известность о сути своих консультаций с «реальным куратором» Украины. И Владимир Зеленский, выйдя из себя, указал ему на дверь. Что, согласитесь, требовало от бывшего комика немалого личного мужества.

К тому же, Зеленский стал настойчиво намекать на возможность смягчения откровенной и открытой конфронтации с Россией. Тут даже статья Владимира Путина, давшая возможность Зеленскому поговорить о подготовке ответа, что называется, попала в масть. Зеленский приветствует её выход на украинском языке и обещает подготовить ответ, то есть фактически устроить дискуссию на высшем уровне. Заржавевшие механизмы двухстороннего взаимодействия явно сдвинулись, хотя и со скрипом.

И уход Авакова мог бы оказаться той самой «вишенкой на торте», когда устраняется одиозная фигура, которая перестала устраивать одновременно всех акторов украинской мелодрамы.

Арсен Аваков Zuma\TASS

Вот только действительность может оказаться куда сложнее. А главное — опаснее. Никто сейчас не может поручиться, что в беседе с Аваковым посол США, привыкший использовать Украину в качестве антироссийского тарана, не дал понять силовику, что за океаном разочарованы в слабости Зеленского. Хотя от него ожидали шага к широкомасштабной военной провокации весной этого года, когда российские войска проводили крупные учения на южных рубежах страны. В понимании ряда американских политиков Зеленский показал политическую слабость.

И в таком контексте вполне может понадобиться сильный президент Аваков, который пойдёт на выборы во главе самых оголтелых и отмороженных националистических сил. То есть вполне можно допустить, что в понимании определённых американских ястребиных кругов именно Аваков возьмёт на себя ответственность за проведение, например, атаки на Донбасс. К чему такой шаг мог бы привести для той же Украины, мало кого волнует. Ставка делалась бы на неизбежный мощный ответ России, который был бы использован для углубления её разрыва с Европой и, в целом, создания напряжения на российском юге. О новых секторальных санкциях и говорить не приходится.

Пока всё это выглядит допущением. Но, к сожалению, самые фантастические прогнозы в отношении украинской политики в последние годы сбывались с поразительной точностью. Во всяком случае, уже первые действия и заявления отставника Авакова позволят судить о его дальнейших намерениях. Вряд ли, как это было в 2011 году, он отбудет в европейскую эмиграцию. А значит, Аваков начнёт действовать. Руки у него теперь полностью развязаны. Да и поддержка главного человека в Киеве — американского посла, видимо, гарантирована.