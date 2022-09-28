Армянский демарш: Ереван ищет новых друзей Армяне обиделись на Москву из-за ситуации с Карабахом и смотрят в сторону Запада. Кто хочет стать новым посредником на Южном Кавказе?

Фото: primeminister.am

В Ереване прошли митинги против членства Армении в ОДКБ: как известно, республика ранее отказалась участвовать в военных учениях организации, которые стартовали 26 сентября в Казахстане и продолжатся до 8 октября. На таком фоне проходят зарубежные визиты армянских первых лиц: премьер Никол Пашинян улетел в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а секретарь Совбеза Армен Григорян отправился в Вашингтон на встречи с высокопоставленными американскими чиновниками. Запад давно претендует на роль главного посредника в урегулировании конфликта вокруг Карабаха, пытаясь потеснить Москву. И сейчас армянские власти в открытую содействуют в этом своим американским и европейским партнерам, предпочитая выстраивать более тесное сотрудничество с ними, нежели с Россией. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, сближение Еревана с Западом может ослабить армяно-российское сотрудничество, а сотрудничество с США чревато новой эскалацией на армяно-азербайджанской границе.

Ереван меж двух огней

Напомним, новые вооруженные столкновения на границе Азербайджана и Армении произошли в ночь на 13 сентября и привели к десяткам жертв с обеих сторон. В Ереване обвиняли азербайджанскую армию в обстрелах армянских территорий по семи направлениям. В Баку ответили, что армянская сторона совершила масштабную диверсию — минирование путей снабжения азербайджанских позиций, на что военным пришлось отреагировать, пояснили в Минобороны страны.

Если раньше Ереван обращался к ОДКБ за консультативным вмешательством, то на этот раз потребовал от организации «немедленных действий», а от Москвы — «срочного выполнения обязательств» по Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. И хотя Баку и Ереван быстро договорились о режиме прекращения огня, более-менее стабильной обстановки на границе удалось добиться только через несколько дней. В Армении после этого стали заявлять, что именно Соединенные Штаты добились перемирия.

На последние события большое влияние оказало содействие и вмешательство США. Я не хочу ставить его выше, чем, например, вмешательство Франции или перманентное вмешательство РФ. Но Соединенные Штаты придали главный импульс прекращению огня, — заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

Фото: primeminister.am Нэнси Пелоси и Никол Пашинян

Отношение Еревана к российскому посредничеству пошатнулось еще после заключения трехстороннего заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении, которое положило конец 44-дневному противостоянию в Карабахе. Армянская общественность считает документ «вражеским» и хочет пересмотреть результаты войны в свою пользу. До начала спецоперации России на Украине последней надеждой Еревана оставалась Минская группа ОБСЕ (Москва, Париж и Вашингтон — ее постоянные сопредседатели). Однако в апреле глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о прекращении работы тройки из-за разногласий на фоне украинского кризиса. «Мертвым» назвал этот переговорный формат и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Похороны» Минской группы стали большим ударом для армянских властей, которые рассчитывали решить там все свои вопросы. Теперь становится ясным, что долго сидеть на двух стульях Армении не удалось — союзник России в открытую проводит переговоры с западными коллегами, договариваясь о налаживании сотрудничества. Вероятно, именно последняя эскалация стала поворотной точкой и поводом для Еревана отдалиться от Москвы.

При этом европейцы и американцы не прочь помочь армянам, воспользовавшись возможностью усилить свое влияние на Южном Кавказе и посоперничать с Москвой еще и там. По всей видимости, именно для этого и прилетала в Ереван известная «путешественница», спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В чем заключалась главная цель ее визита, так и осталось предметом дискуссий экспертов. Но, разумеется, армяне сильно вдохновились приездом гостьи из Вашингтона, украсили всю столицу американскими флагами и торжественно приветствовали ее на своей земле. Сообщалось даже, что со многих билбордов были предусмотрительно сняты портреты Владимира Путина. Впрочем, видимо, у Еревана были все основания приветствовать Пелоси. США уже пообещали подумать над предоставлением Армении военной помощи. Это подтвердили 27 сентября в Армянском национальном комитете Америки (ANCA).

Впервые с момента восстановления независимости Армении в 1991 году американские политики под постоянным давлением обеих партий Конгресса рассматривают возможность продажи американского оружия, — говорится в сообщении организации.

Фото: Nicholas Pilch/U.S. Air Force

На Западе при этом периодически звучат обвинения в адрес властей Азербайджана. Накануне конгрессмен Джеки Спейер представила резолюцию о привлечении Баку к ответственности за «военные преступления» в отношении армян. А на встрече с Пашиняном Макрон выразил солидарность Еревану и призвал Азербайджан вывести свои войска с территории Армении, несмотря на то, что граница между странами не установлена до сих пор.

Отсутствие делимитации и демаркации не оправдывает вторжения на территорию другого государства. Франция возьмет на себя ответственность за мир в вашей стране и регионе, чтобы ваша страна вновь открыла свои границы, — пообещал французский лидер.

Макрон также упомянул некое предложение Пашиняна о будущем всего региона, но не уточнил, о каком именно предложении идет речь. А таких идей у армянского премьера в последнее время было много. К примеру, Пашинян посчитал важным начать переговоры между Азербайджаном и не признанным ни международным сообществом, ни самой Арменией Нагорным Карабахом, который является частью Азербайджана. Очевидно, Ереван уже заручился поддержкой французов.

Активной площадкой для встреч представителей Баку и Еревана становятся в последнее время США. Одновременно с главой Совбеза Армении в Вашингтон также отправился и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. До этого главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провели встречу, где также обсуждали «наилучший путь продвижения вперед». Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов и дальше помогать сторонам решать имеющиеся между ними разногласия.

Наша задача — сблизить стороны, облегчить диалог, помочь вместе преодолевать разногласия мирным и дипломатическим путями. Мы поддерживаем регулярные контакты как с армянскими, так и с азербайджанскими официальными лицами. Это будет продолжаться, — заявил Прайс.

Фото: primeminister.am Арарат Мирзоян (слева) на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Из ОДКБ на выход?

После недавнего обращения Еревана в ОДКБ руководство организации провело заседание и договорилось об отправке на место миссии во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем для «изучения ситуации». Однако армянская общественность такой реакцией осталась недовольна. В Ереване считают, что организация реагирует несвоевременно и отнюдь не должным образом, а виновата в этом Россия как одна из главных стран-членов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, защищая Москву, подчеркнула, что невозможно взмахнуть «волшебной палочкой» и разрешить все вопросы.

Эти обвинения не должны быть адресованы к России по одной простой причине: за последние два года именно нашей страной совершены колоссальные усилия для того, чтобы разрешить многолетний застарелый кризис. Это сделано не на бумаге, не только благодаря политическим декларациям и заявлениям (которые важны в том числе и потому, что вы всегда просите определенности в целом ряде вопросов). Это выполнено «на земле», путем задействования наших пограничников, экономических возможностей нашей страны во взаимодействии с двумя странами — Азербайджаном и Арменией, — заявила Захарова.

Однако армянскую сторону ее ответ не удовлетворил. На улицах Еревана не смолкают акции протеста против членства Армении в ОДКБ. А во время миссии организации в закавказской республике Пашинян находился в Нью-Йорке, где проводил встречи в том числе и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Поэтому с Засем армянский премьер так и не встретился. Позже стало известно, что Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ из-за приграничного конфликта с Азербайджаном. Такие заявления кажутся странными, если учесть, что каждое утро пресс-секретарь армянского оборонного ведомства в своем Telegaram-канале сообщает об «относительно стабильной» обстановке на границе.

Утешительных прогнозов для российско-армянского сотрудничества нет сейчас даже среди тех, кто всегда выступал за развитие отношений между странами.

Дружбы между государствами нет, не было и не будет. Но сотрудничество есть — между Россией и Арменией, между Россией и Турцией. Сотрудничество между Москвой и Ереваном плотное. Но, по моему мнению, оно будет ослабевать. Действующему президенту Армении Ваагну Хачатряну не интересны ни Карабах, ни судьба его страны в целом. Ничего не может сделать, это правда. При этом он избран армянским обществом, — считает политолог Евгений Сатановский.

Фото: Sputnik/РИА Новости Участники акции протеста у здания Театра оперы и балета имени А.А. Спендиаряна в Ереване. Митингующие требуют выхода Армении из ОДКБ

При этом, по словам эксперта, армянам не стоит недооценивать заслугу властей России в вопросе урегулирования в Карабахе, так как присутствие Армении в Карабахе обеспечено «благодаря министру обороны РФ Сергею Шойгу, а его могло и не быть».

Лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян в беседе с NEWS.ru напомнил, что не так давно в Ереване прозвучало предложение обновить Договор о дружбе и взаимной помощи с РФ 1997 года. В нем армянские депутаты предлагают подробно прописать понятия «союзник», «обязательства союзника» и ещё много всего. На это, по словам Саргсяна, вынуждают новые геополитические реалии.

Власть пытается сейчас наладить отношения с Западом. Руководство Армении никогда не скрывало своих прозападных настроений. А сейчас они решили воспользоваться ситуацией, пока Россия отвлечена Украиной. В результате тут усилились антироссийские настроения, которые получают установку от западных партнеров, — заявил Саргсян.

Политик также отметил, что сейчас непростая ситуация сложилась между Арменией и ОДКБ. Если Казахстан в январе этого года получил помощь со стороны организации, то Армении, по мнению Саргсяна, не помогли противостоять Азербайджану. Со стороны России, по его словам, тоже не последовало необходимой реакции.

Главная проблема армянского населения — безопасность и ее обеспечение. Четыре года правления нынешние власти продемонстрировали, что полностью испортили отношения с Россией. Четкой защиты интересов Армении на настоящий момент нет. Естественно, мы должны думать о том, как себя обезопасить. Другой вопрос: если бы на месте правительства сегодня находились люди, которые имеют доверительные отношения с Россией, ситуация была бы другой. Но сегодня мы оказались под угрозой очередной агрессии. Естественно, американцы будут пользоваться тем вакуумом, который создался в отношениях Армении и России, — заключил Арам Саргсян.

Накануне первый президент Армении Левон Тер-Петросян в интервью Общественному телевидению республики заявил, что у Еревана нет другого варианта, кроме подписания мира с Баку. По его словам, если документы о примирении с соседями не будут подписаны, то «придется заново строить новое государство». После этих заявлений в Ереване Тер-Петросяна назвали «врагом армянского народа».

Ереван не готов к урегулированию конфликта с Баку и готовится к новому противостоянию, но уже с помощью Запада. Какой будет реакция Москвы, которая продолжает укреплять сотрудничество с азербайджанскими властями? Во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что республика видит позитивную динамику в отношениях с Москвой. По его словам, все, о чем договариваются Москва и Баку, реализуется.