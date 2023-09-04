Армения признает Римский статут, ее зовут в НАТО: что это значит для России Эксперты рассказали, кто несет ответственность за ухудшение отношений Москвы и Еревана

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Правительство Армении направило в парламент проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). В Ереване это объясняют намерением вынести на рассмотрение суда проблему Карабаха. Однако эксперты считают, что таким образом власти Армении подрывают отношения с Россией. Тем более что затем премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что «ориентация Еревана на Москву была ошибкой». Новым скандалом в отношениях союзников по ОДКБ сразу же воспользовались в НАТО, пригласив Ереван к вступлению в Альянс. Кому нужно подрывать отношения России и Армении, выяснил NEWS.ru.

Как разгорелся скандал между Москвой и Ереваном

По российско-армянским отношениям нанесен очередной удар. И даже целая серия ударов. В пятницу, 1 сентября, правительство Армении направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда, после чего ордера МУС станут обязательными к исполнению на территории Армении. В том числе и ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный МУС в марте.

Затем премьер-министр Армении Никол Пашинян дал резонансное интервью итальянской газете La Repubblica, в котором назвал «стратегической ошибкой» привязку архитектуры безопасности Армении к России, раскритиковал ОДКБ и обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих задач в Карабахе.

«Фактически Лачинский коридор должен был находиться под контролем российских миротворческих войск. Есть две причины, почему это не так. Либо РФ не в состоянии сохранить контроль, либо не хочет. Я думаю, местами не хотят, местами не могут», — сказал Пашинян.

Запад не упустил возможность подлить масла в огонь скандала между Россией и Арменией. Сначала бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен опубликовал на своей странице в соцсети ссылку на материал ВВС о «блокадном Арцахе». А в понедельник в СМИ широко разошлось заявление «председателя Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтера Фелингера, который в Twitter (Х) призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. По его словам, президент США Джо Байден «защитит Армению».

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

Как в Ереване объясняют ратификацию Римского статута

Процедуру ратификации Римского статута Армения запустила еще до того, как МУС выдал ордер на арест Путина. Это дает Еревану основания заявлять, будто эти действия не направлены против России. Тем не менее в Москве неоднократно давали понять властям закавказской республики, что считают доведение процедуры ратификации до логического завершения «абсолютно неприемлемым». Однако в Армении продолжают настаивать, что присоединение к МУС необходимо исключительно для привлечения к ответственности представителей руководства Азербайджана.

«О чем Римский статут? Он о том, что мы собираемся привлечь к ответственности тех официальных лиц, которые были причастны к военным преступлениям, осуществленным против Армении и армян с 2020 года и ранее. У нас сегодня есть 35 подтвержденных военнопленных, само существование которых является преступлением», — заявил после получения решения правительства о ратификации статута спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

Поможет ли МУС Армении в противостоянии с Азербайджаном

Присоединение Армении к юрисдикции МУС никак не поможет ей в противостоянии с Азербайджаном, указывает российский политолог Алексей Наумов.

«Ереван надеется использовать МУС как дубинку в руках против Азербайджана. Но необходимо понимать, что МУС не имеет никакой власти и точно не вынесет никаких решений против Азербайджана, так как Баку полностью находится в своем праве по вопросу Карабаха. Это очередная попытка Еревана хоть как-то надавить больнее на Азербайджан, но на это нет никаких шансов и перспектив на успех», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Как ратификация Римского статута скажется на отношениях России и Армении

Авторы популярного российского Telegram-канала «Рыбарь» отмечают, что ратификация Римского статута не даст Армении абсолютно никаких преимуществ перед Азербайджаном. Вместо этого будет заложен прочный фундамент для провокаций в отношениях с Россией. В том числе такой, которая в перспективе может грозить разрывом отношений между странами.

В Армении признают, что присоединение к МУС скорее может стать поводом для шантажа российских властей, чем инструментом привлечения к ответственности представителей руководства Азербайджана.

«Было бы прекрасно, если бы сегодня российские законодатели сели за стол переговоров с армянскими коллегами и сделали бы что-то, чтобы „развернуть“ Римский статут. Так они заявят о себе на международном уровне, тем более там есть „реальные глаза“ на земле — российские миротворцы. Если Москва решит все вопросы, то необходимости в статуте не будет», — пояснил NEWS.ru армянский политолог, бывший советник экс-президента Армении Армена Саркисяна на общественных началах Теван Погосян.

Никакой немедленной реакции со стороны Москвы на ратификацию статута не будет, уверен Наумов. Но отношения между двумя странами будут безвозвратно подорваны, потому что прямого давления Москва не потерпит.

«Не будет высылки посла и каких-то мощных решений. Но это, безусловно, вобьет гвоздь в крышку гроба российско-армянских отношений. Дело в том, что Армения, будучи союзником России, всегда ведет себя не совсем по-союзнически. В экспертном сообществе часто звучат вопросы о том, а что Москва получает от союза с Ереваном кроме каких-то общих слов по базе на Южном Кавказе, о представлении интересов? По факту — ничего. Армения пользовалась положением. Сейчас это невозможно делать — все маски сброшены» — подчеркнул политолог.

Фото: IMAGO/Klaus Rainer Krieger/Global look Press Резиденция суда в Гааге

Как в скандал между Россией и Арменией вмешался Запад

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен опубликовал в Facebook (соцсеть ,запрещена в России) ссылку на материал ВВС о «блокадном Арцахе» и призвал США и Евросоюз «предотвратить гуманитарную катастрофу».

«Мир не может закрывать глаза на происходящее. Международное сообщество во главе с США и ЕС должно незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить превращение гуманитарного кризиса в катастрофу. Они должны разъяснить руководству Азербайджана, что если оно не прекратит блокаду и не выполнит свои международные обязательства, наступят политические и экономические последствия», — написал бывший генеральный секретарь НАТО.

На это заявление уже отреагировали в Баку. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Расмуссена в получении денег от правительства Армении.

Затем в СМИ разошлось заявление «председателя Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтера Фелингера, который в Twitter (Х) призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. По его словам, президент США Джо Байден «защитит Армению».

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров призвал Армению не повторять путь и ошибок Украины.

«НАТО является агрессивной и абсолютно дестабилизирующей структурой, которая занимается откровенными русофобскими делами. Вопрос вступления Армении в НАТО решает руководство страны, но я не думаю, что это улучшит ситуацию на Южном Кавказе и окажет помощь Армении в решении задач по безопасности. Если есть сомнения, пусть посмотрят на ситуацию на Украине. Стало ли там безопаснее после того, как Украина захотела вступить в НАТО и проводила политику максимально возможного сближения с этим агрессивным блоком?» — сказал Джабаров.

И хотя вскоре выяснилось, что Фелингер к НАТО отношения не имеет и никого, кроме себя, не представляет, медийный резонанс вынудил армянские власти отреагировать. Замглавы МИД республики Ваан Костанян заявил, что речи о членстве Армении в НАТО не идет, однако страна намерена продолжить сотрудничать с Альянсом.

Как в Москве восприняли заявления Пашиняна

Российское руководство выразило крайнее недовольство заявлениями Пашиняна в интервью итальянскому изданию о России. Его слова о том, что зависимость Еревана от РФ в сфере безопасности ошибочна, сочли недопустимыми.

«В том время, как Азербайджан нарастил взаимодействие с Россией, Армения растеряла все влияние и дружбу с Москвой, всю ту добрую волю, которая у нее была. Поэтому, безусловно, союз Москва-Ереван постепенно сходит на нет. Армения уходит в орбиту влияния стран ЕС на правах страны третьего эшелона, такого миньона», — заключил Наумов.

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