Армения не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС МИД: Ереван не присоединился к «европейскому списку Магнитского»

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Армения отказалась присоединяться к очередному пакету санкций, введенных Евросоюзом против России, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Ани Бадалян. По ее словам, Ереван не поддержал решение Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря, сообщает NEWS.am.

Исходя из внешнеполитических приоритетов и в рамках партнерства с ЕС Армения рассматривает заявления ЕС и часто присоединяется к ним, демонстрируя свою поддержку и солидарность по затрагиваемым в них вопросам. Конкретно к решению Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря (2023/2721) Армения не присоединилась, как это видно также из сообщения Совета ЕС от 17 декабря, — заявила Бадалян.

Так она прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о продлении на год ограничений против РФ и Ирана по обвинению в нарушении прав человека. В изначальной версии заявления фигурировали Армения и Азербайджан как страны, присоединившиеся к «акту Магнитского». Однако впоследствии Армения и Азербайджан были удалены из этого списка. В перечне остались Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина и ряд других стран.

Накануне Евросоюз принял 12-й пакет антироссийских санкций. В частности, он предусматривает введение ограничений против предприятий алмазной отрасли. ЕС ввел ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных на территории России.