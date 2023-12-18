Баку и Ереван исчезли из списка присоединившихся к «акту Магнитского» Совет ЕС убрал Армению и Азербайджан из присоединившихся к «списку Магнитского»

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Внешнеполитическая служба Евросоюза 18 декабря отредактировала заявление руководителя ведомства Жозепа Борреля о присоединении ряда стран к «европейскому акту Магнитского», убрав оттуда упоминание Армении и Азербайджана. Список в его изначальном виде был опубликован 17 декабря. В перечне присоединившихся остались Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

[Эти страны] обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что 18 декабря Евросоюз включил 61 человека, а также 86 компаний и организаций в 12-й пакет антироссийских санкций. Таким образом, число попавших под персональные ограничения фигурантов достигает почти двух тысяч. В частности, под рестрикции попали сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев, главком ВКС России Виктор Афзалов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, главы Алтая и Башкирии Олег Хорохордин и Радий Хабиров, а также 14 членов ЦИК России.