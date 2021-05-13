Армения направила в ОДКБ обращение по ситуации в Сюникской области

https://static.news.ru/photo/d734e75e-b4a2-11eb-9f2c-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Власти Армении уже направили в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официальное обращение по ситуации в Сюникской области. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера страны Тигран Авинян, сообщает Sputnik Армения.

Обращение в ОДКБ уже официально отправлено, и есть трёхдневный срок для его рассмотрения, — заявил Авинян.

При этом в секретариате ОДКБ пока не получали от Армении никаких официальных обращений. Об этом рассказал журналистам ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На сегодняшний день от армянской стороны пока никаких официальных обращений, никаких документов по ситуации на армяно-азербайджанской границе не поступало, — пояснил Зайнетдинов.

По его словам, состоялся разговор между генсеком организации Станиславом Засем и исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, в ходе которого обсуждалось развитие ситуации в Сюникской области.

12 мая прошёл Совет безопасности Армении, на котором обсуждалась ситуации в Сюнике. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян утверждает, что азербайджанские военные прошли через государственную границу и углубились на 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника. На следующий день политик поручил Совбезу страны, главам МИД и Минобороны провести консультации в рамках ОДКБ.

В Баку заявили, что азербайджанские пограничники дислоцируются на позициях в приграничных местах Лачинского и Кяльбаджарского районов и действуют согласно трёхстороннему заявлению по Нагорному Карабаху. В погранслужбе АР пояснили, что дислокация происходит на основе карт, по которым определяется линия границы. Они выразили удивление по поводу реакции Еревана.