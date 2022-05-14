Пашинян решил использовать опыт России в госуправлении Пашинян отметил важность использования опыта России по эффективности госуправления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с председателем Счётной палаты России Алексеем Кудриным отметил эффективность госуправления в России и заявил, что республика может перенять опыт РФ в данной сфере, сообщается на сайте армянского кабмина. Премьер также на высоком уровне оценил армяно-российские дипломатические отношения, которым в этом году исполняется 30 лет.

Целью правительства является повышение эффективности системы государственного управления, в этом контексте можно использовать опыт России, а также сотрудничество между счётными палатами, — заявил Пашинян.

Кудрин, в свою очередь, отметил, что во время встречи состоялись плодотворные обсуждения, благодаря которым можно внедрить новые подходы в работе Счётной палаты. Он также обсудил вопросы развития двустороннего сотрудничества с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

В конце апреля Пашинян посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи они обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-российских стратегически-союзнических отношений, ситуацию в Карабахе, подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, договорились активизировать взаимодействие в трёхстороннем формате вместе с Азербайджаном и бороться с односторонними санкциями.