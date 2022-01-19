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Алма-Ата после смуты: задержанных просят не пытать, бизнесу обещают помочь
Страны СНГ

Алма-Ата после смуты: задержанных просят не пытать, бизнесу обещают помочь

Казахстанская культурная и деловая столица устраняет последствия массовых беспорядков, не без перегибов расследуя преступления
20:45, 19 января 2022
Фото: Nur-sultan city hall/XinHua/Global Look Press
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В среду, 19 января, в Казахстане прекращён режим чрезвычайного положения. Он распространялся на города Нур-Султан и Алма-Ата, а также на пять областей государства. Но блокпосты не сняты, патрулирование силами полиции, нацгвардии и военнослужащими продолжается. Только в Алма-Ате с начала массовых беспорядков силовики задержали более 2748 человек за участие в незаконных акциях, мародёрство и другие преступления. Генпрокуратура Казахстана ведёт 44 расследования по фактам терроризма и 15 по фактам убийств, по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. О том, как Алма-Ата приходит в себя после волнений, NEWS.ru рассказали жители этого крупнейшего казахстанского города.

Властям предложили создать общественную комиссию по расследованию беспорядков

Алма-Ата к нормальной жизни ещё не вернулась, и далеко не все горожане преодолели шок. Об этом говорили буквально все собеседники — жители города. 4 и 5 января деловая и культурная столица Казахстана была погружена в смуту, усугублённую полным параличом власти. Зачинщики беспорядков сожгли акимат (мэрию) и бывшую резиденцию президента, захватили аэропорт, нанеся ему огромный ущерб. Мародёрство охватило большинство торговых точек и другие заведения, где можно было вволю поживиться. Сумма ущерба в Алма-Ате составила около $260 млн, но не исключено, что эта цифра ещё увеличится.

Алма-Ата после смуты: задержанных просят не пытать, бизнесу обещают помочьMOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

«Власти пока только обещают компенсировать потери бизнесменам, но деньги людям уже нужны, поскольку им надо жить, восстанавливать бизнес. Пока все сидим без заработков, работы и вообще нормальной жизни», — в сердцах пожаловался предприниматель Михаил, попросивший не указывать его фамилию. Он напомнил, что именно власть с «армией своих правоохранителей» потеряла контроль над ситуацией, а в отличие от бизнесменов, все они получают зарплату благодаря налогоплательщикам. Вот пусть и восстанавливают убытки тем, кого они не смогли защитить, предложил мой собеседник.

Социально-психологические проблемы алмаатинцев — это ещё полбеды, добавляли другие собеседники. Казахстанский политик Амиржан Косанов рассказал NEWS.ru, что к нему обращаются многие жители города и областей с просьбой разобраться с обстоятельствами арестов их близких.

Понятно, что многие молодчики, участвующие в беспорядках, растворились среди мирных жителей, перешли на спящий режим. Но ко мне, как и к правозащитникам, приходят граждане, утверждая, что их близких задержали без оснований. Приводят факты, что люди шли с работы или вышли просто на улицу, не собирались захватывать власть или чужое имущество, но их задержали. На задержанных якобы оказывается давление. Это очень опасная тенденция, — утверждает казахстанский политик.

Косанов добавил, что он в числе других политиков и правозащитников ставит перед властями вопрос об организации независимой общественной комиссии с участием представителей власти, в том числе для контроля над расследованием. Если общество не будет информировано о его ходе, протестные настроения людей не покинут, что создаст для власти новые проблемы уже в ближайшем будущем, добавил собеседник интернет-издания.

Амиржан КосановАмиржан Косановzonakz.net

Пока власть выжидает. Молчит даже парламент Казахстана, который не только до сих пор не взял под контроль расследование вооружённых событий, но и не дал им оценки. Вместо этого депутаты законодательно оформляют итоги борьбы элит. В среду, 19 января, нижняя палата парламента приняла поправки к конституционным законам, согласно которым первый президент страны Нурсултан Назарбаев лишается пожизненных должностей руководителя Совета безопасности Казахстана и Ассамблеи народа Казахстана. Теперь эти посты должен занимать Касым-Жомарт Токаев.

Тем временем функции народных избранников по защите избирателей взяли на себя общественные организации Казахстана. 14 января был создан Правозащитный альянс в поддержку фундаментальных прав, который на следующий день направил президенту страны заявление, в котором призвал исключить пытки и жестокое обращение с задержанными, отметил в беседе с NEWS.ru один из организаторов альянса глава Общественного фонда Liberty Галым Агелеуов.

У нас есть много свидетельств, что задерживались люди неправомерно, к ним применяли пытки. Это подтверждают люди, отбывшие административный арест за участие в протестах. Через день после обращения, по нашим сведениям, президент, выступая перед силовиками, заявил, чтобы они более мягко подходили к задержанным, а если их вина не связана с терроризмом и бандитизмом, то наказание надо смягчать. Это немного изменило отношение к арестованным людям в лучшую сторону, кое-кого даже отпустили.

Галым Агелеуов

казахстанский политолог

Агелеуов считает, что на этот раз президент Казахстана пошёл навстречу общественникам, но в правовом обществе защита прав граждан должна быть подчинена системе, а не зависеть от обращений к президенту.

Антирусских лозунгов в Алма-Ате удалось избежать

Алмаатинец Владимир Горпиенко работает в туристическом бизнесе, но сейчас, как и почти все его коллеги, переживает трудные времена — туристов в Казахстане стало значительно меньше с пандемического 2020 года, ну а сейчас, после событий, надежды на их появление рухнули окончательно. В разгар мятежа он, как и его близкие, опасались появления антирусских настроений. Старожилы ещё помнят «декабрьское восстание» 1986 года в Алма-Ате, когда протесты начинались с лозунгов за демократию и перестройку, но внезапно перешли к более радикальным требованиям антисоветского и антирусского характера.

«Я живу в Алма-Атинском районе, соседи почти все — казахи. Ни одного плохого слова в адрес русских я от них не услышал. И сейчас мы общаемся нормально, как и раньше. Да и вообще среди тех, кто бесчинствовал на улицах, не было почти горожан, все они были приезжими из сельской местности. Всякие диванные блогеры пишут в соцсетях ерунду про плохое отношение к русским, про восстание жителей Алма-Аты и т. д. Те, кто в городе живёт давно, как я, легко отличают жителя Алма-Аты от приезжих. Надо отдать должное властям: они быстро стабилизировали ситуацию, пусть даже жёстко, а как иначе с беспредельщиками? Вот смотрите, у нас много охотников и рыбаков с зарегистрированным оружием. Если бы мародёры к нам полезли, мы бы защищались — и пошла бы буча с непредсказуемыми последствиями», — сказал житель Алма-Аты.

Алма-Ата после смуты: задержанных просят не пытать, бизнесу обещают помочьSputnik/РИА Новости

По данным на 2019 год, четверть населения Алма-Аты составляют русские (468 059 человек), казахов проживает 60% от общей численности. Если бы во время беспорядков разгорелись межнациональные страсти, потушить этот пожар не под силу было бы даже миротворцам ОДКБ. Их короткое по времени пребывание в Казахстане наблюдатели объяснили в том числе и национальным составом — любой неосторожный выстрел российского военного мог тяжко отозваться на судьбе русских жителей страны.

Владимира Горпиенко возмутили видеорепортажи о событиях в Алма-Ате из соседней страны: «Не буду называть частный канал в Кыргызстане, чтобы не увеличивать его аудиторию, но я с недоумением слушал по нему рассказы о зачистках миротворцев в нашем городе. Якобы миротворцы ОДКБ в синих касках убивают людей — вот такую чушь они несут в наши головы. Ничего этого не было! Выдают каких-то коротышек в форме за русских десантников».

Психология толпы провоцировала массовое мародёрство

Поскольку в разгар событий правоохранительные органы в стране оказались парализованными, вспыхнуло мародёрство, особенно, в Алма-Ате — наиболее богатом городе Казахстана. Президент Общественного фонда Liberty Галым Агелеуов в беседе с NEWS.ru рассказал о том, что грабежам подверглось большинство торговых центров по всему городу.

Вот такая картина: бандиты нападают на торговый центр, начинают его громить. Рядом проходят люди, у которых прежде и в мыслях подобного не было, но вдруг мгновенно и у них вспыхивал соблазн. Тем более что очень большая часть населения живёт в кредитах и бедноте. А тут их даже приглашают те, кто уже громит: идите и берите! Психология толпы стала возобладать. Кто-то пошёл брать чужое, но многие, к счастью, не стали этого делать, — поделился собеседник интернет-издания.

Алмаатинец Владимир Горпиенко наблюдал, как приличные с виду женщины средних лет стали разбирать смартфоны в разгромленном до них магазине: «Никто их даже не предупредил, что ворованные смартфоны очень легко отследить по номерам!» Мародёры при этом куражились: нам всем, мол, хватит этого богатства!

С большой охотой мародёры грабили оружейные магазины, вынося винтовки и ружья. Кое-где охрана оказывала сопротивление, но нападавшие часто приходили уже вооружёнными, после чего сотрудников магазинов увозили с огнестрельными ранениями в больницы. Алмаатинцы рассказали, что многим хозяевам магазинов и ресторанов удавалось отбить атаки грабителей, которые затем перетекали туда, где можно было поживиться без риска для жизни.

Алма-Ата после смуты: задержанных просят не пытать, бизнесу обещают помочь Sputnik/РИА Новости

Ардак Асейтказин долгое время жил в центре города, у ТЦ City Center, на улице Толе Би. После массовых беспорядков он с болью смотрел на это здание: были разбиты и разграблены все банкоматы, находящиеся около центрального входа ТЦ. «Меня это покоробило. Я сам часто приходил в City Center, снимал деньги в этих банкоматах. Теперь у меня ощущение, что погромщики ворвались и запятнали мой дом. Грабили они и банки. „Коктейли Молотова“ летели в автомобили. Горожане тоже вышли с требованиями, но они вели себя мирно, резко отличались от погромщиков. Я не согласен с официальной точкой зрения, что безобразия творили какие-то иностранцы, это были люди из нашей страны. Толпа в основном состояла из жителей внутренних областей Казахстана — это можно было определить по их диалекту», — считает собеседник.

После столь мрачных событий решение президента Токаева реорганизовать правоохранительную систему и спецслужбы, поменять военное руководство страны выглядит логичным. Силовики не справились с вызовом, фактически оставили на разграбление молодчикам наиболее богатые города и области Казахстана. Во время самой активной фазы беспорядков правоохранительная система, как создаётся впечатление, рассыпалась, что испугало простых граждан страны. Но теперь возникает опасность, что укрепление этой системы может оказаться чрезмерным, продвинуть ещё дальше казахстанское общество к авторитаризму. Такой путь поможет справиться с бандитизмом, но коренных противоречий в Казахстане не решит. Граждане, напуганные беспорядками, меньше всего хотели, чтобы теперь их запугивали силовики.

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