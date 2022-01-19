Алма-Ата после смуты: задержанных просят не пытать, бизнесу обещают помочь

В среду, 19 января, в Казахстане прекращён режим чрезвычайного положения. Он распространялся на города Нур-Султан и Алма-Ата, а также на пять областей государства. Но блокпосты не сняты, патрулирование силами полиции, нацгвардии и военнослужащими продолжается. Только в Алма-Ате с начала массовых беспорядков силовики задержали более 2748 человек за участие в незаконных акциях, мародёрство и другие преступления. Генпрокуратура Казахстана ведёт 44 расследования по фактам терроризма и 15 по фактам убийств, по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. О том, как Алма-Ата приходит в себя после волнений, NEWS.ru рассказали жители этого крупнейшего казахстанского города.

Властям предложили создать общественную комиссию по расследованию беспорядков

Алма-Ата к нормальной жизни ещё не вернулась, и далеко не все горожане преодолели шок. Об этом говорили буквально все собеседники — жители города. 4 и 5 января деловая и культурная столица Казахстана была погружена в смуту, усугублённую полным параличом власти. Зачинщики беспорядков сожгли акимат (мэрию) и бывшую резиденцию президента, захватили аэропорт, нанеся ему огромный ущерб. Мародёрство охватило большинство торговых точек и другие заведения, где можно было вволю поживиться. Сумма ущерба в Алма-Ате составила около $260 млн, но не исключено, что эта цифра ещё увеличится.

MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

«Власти пока только обещают компенсировать потери бизнесменам, но деньги людям уже нужны, поскольку им надо жить, восстанавливать бизнес. Пока все сидим без заработков, работы и вообще нормальной жизни», — в сердцах пожаловался предприниматель Михаил, попросивший не указывать его фамилию. Он напомнил, что именно власть с «армией своих правоохранителей» потеряла контроль над ситуацией, а в отличие от бизнесменов, все они получают зарплату благодаря налогоплательщикам. Вот пусть и восстанавливают убытки тем, кого они не смогли защитить, предложил мой собеседник.

Социально-психологические проблемы алмаатинцев — это ещё полбеды, добавляли другие собеседники. Казахстанский политик Амиржан Косанов рассказал NEWS.ru, что к нему обращаются многие жители города и областей с просьбой разобраться с обстоятельствами арестов их близких.

Понятно, что многие молодчики, участвующие в беспорядках, растворились среди мирных жителей, перешли на спящий режим. Но ко мне, как и к правозащитникам, приходят граждане, утверждая, что их близких задержали без оснований. Приводят факты, что люди шли с работы или вышли просто на улицу, не собирались захватывать власть или чужое имущество, но их задержали. На задержанных якобы оказывается давление. Это очень опасная тенденция, — утверждает казахстанский политик.

Косанов добавил, что он в числе других политиков и правозащитников ставит перед властями вопрос об организации независимой общественной комиссии с участием представителей власти, в том числе для контроля над расследованием. Если общество не будет информировано о его ходе, протестные настроения людей не покинут, что создаст для власти новые проблемы уже в ближайшем будущем, добавил собеседник интернет-издания.

Амиржан Косанов zonakz.net

Пока власть выжидает. Молчит даже парламент Казахстана, который не только до сих пор не взял под контроль расследование вооружённых событий, но и не дал им оценки. Вместо этого депутаты законодательно оформляют итоги борьбы элит. В среду, 19 января, нижняя палата парламента приняла поправки к конституционным законам, согласно которым первый президент страны Нурсултан Назарбаев лишается пожизненных должностей руководителя Совета безопасности Казахстана и Ассамблеи народа Казахстана. Теперь эти посты должен занимать Касым-Жомарт Токаев.

Тем временем функции народных избранников по защите избирателей взяли на себя общественные организации Казахстана. 14 января был создан Правозащитный альянс в поддержку фундаментальных прав, который на следующий день направил президенту страны заявление, в котором призвал исключить пытки и жестокое обращение с задержанными, отметил в беседе с NEWS.ru один из организаторов альянса глава Общественного фонда Liberty Галым Агелеуов.

У нас есть много свидетельств, что задерживались люди неправомерно, к ним применяли пытки. Это подтверждают люди, отбывшие административный арест за участие в протестах. Через день после обращения, по нашим сведениям, президент, выступая перед силовиками, заявил, чтобы они более мягко подходили к задержанным, а если их вина не связана с терроризмом и бандитизмом, то наказание надо смягчать. Это немного изменило отношение к арестованным людям в лучшую сторону, кое-кого даже отпустили. Галым Агелеуов казахстанский политолог казахстанский политолог

Агелеуов считает, что на этот раз президент Казахстана пошёл навстречу общественникам, но в правовом обществе защита прав граждан должна быть подчинена системе, а не зависеть от обращений к президенту.

Антирусских лозунгов в Алма-Ате удалось избежать

Алмаатинец Владимир Горпиенко работает в туристическом бизнесе, но сейчас, как и почти все его коллеги, переживает трудные времена — туристов в Казахстане стало значительно меньше с пандемического 2020 года, ну а сейчас, после событий, надежды на их появление рухнули окончательно. В разгар мятежа он, как и его близкие, опасались появления антирусских настроений. Старожилы ещё помнят «декабрьское восстание» 1986 года в Алма-Ате, когда протесты начинались с лозунгов за демократию и перестройку, но внезапно перешли к более радикальным требованиям антисоветского и антирусского характера.

«Я живу в Алма-Атинском районе, соседи почти все — казахи. Ни одного плохого слова в адрес русских я от них не услышал. И сейчас мы общаемся нормально, как и раньше. Да и вообще среди тех, кто бесчинствовал на улицах, не было почти горожан, все они были приезжими из сельской местности. Всякие диванные блогеры пишут в соцсетях ерунду про плохое отношение к русским, про восстание жителей Алма-Аты и т. д. Те, кто в городе живёт давно, как я, легко отличают жителя Алма-Аты от приезжих. Надо отдать должное властям: они быстро стабилизировали ситуацию, пусть даже жёстко, а как иначе с беспредельщиками? Вот смотрите, у нас много охотников и рыбаков с зарегистрированным оружием. Если бы мародёры к нам полезли, мы бы защищались — и пошла бы буча с непредсказуемыми последствиями», — сказал житель Алма-Аты.

Sputnik/РИА Новости

По данным на 2019 год, четверть населения Алма-Аты составляют русские (468 059 человек), казахов проживает 60% от общей численности. Если бы во время беспорядков разгорелись межнациональные страсти, потушить этот пожар не под силу было бы даже миротворцам ОДКБ. Их короткое по времени пребывание в Казахстане наблюдатели объяснили в том числе и национальным составом — любой неосторожный выстрел российского военного мог тяжко отозваться на судьбе русских жителей страны.

Владимира Горпиенко возмутили видеорепортажи о событиях в Алма-Ате из соседней страны: «Не буду называть частный канал в Кыргызстане, чтобы не увеличивать его аудиторию, но я с недоумением слушал по нему рассказы о зачистках миротворцев в нашем городе. Якобы миротворцы ОДКБ в синих касках убивают людей — вот такую чушь они несут в наши головы. Ничего этого не было! Выдают каких-то коротышек в форме за русских десантников».

Психология толпы провоцировала массовое мародёрство

Поскольку в разгар событий правоохранительные органы в стране оказались парализованными, вспыхнуло мародёрство, особенно, в Алма-Ате — наиболее богатом городе Казахстана. Президент Общественного фонда Liberty Галым Агелеуов в беседе с NEWS.ru рассказал о том, что грабежам подверглось большинство торговых центров по всему городу.

Вот такая картина: бандиты нападают на торговый центр, начинают его громить. Рядом проходят люди, у которых прежде и в мыслях подобного не было, но вдруг мгновенно и у них вспыхивал соблазн. Тем более что очень большая часть населения живёт в кредитах и бедноте. А тут их даже приглашают те, кто уже громит: идите и берите! Психология толпы стала возобладать. Кто-то пошёл брать чужое, но многие, к счастью, не стали этого делать, — поделился собеседник интернет-издания.

Алмаатинец Владимир Горпиенко наблюдал, как приличные с виду женщины средних лет стали разбирать смартфоны в разгромленном до них магазине: «Никто их даже не предупредил, что ворованные смартфоны очень легко отследить по номерам!» Мародёры при этом куражились: нам всем, мол, хватит этого богатства!

С большой охотой мародёры грабили оружейные магазины, вынося винтовки и ружья. Кое-где охрана оказывала сопротивление, но нападавшие часто приходили уже вооружёнными, после чего сотрудников магазинов увозили с огнестрельными ранениями в больницы. Алмаатинцы рассказали, что многим хозяевам магазинов и ресторанов удавалось отбить атаки грабителей, которые затем перетекали туда, где можно было поживиться без риска для жизни.

Sputnik/РИА Новости

Ардак Асейтказин долгое время жил в центре города, у ТЦ City Center, на улице Толе Би. После массовых беспорядков он с болью смотрел на это здание: были разбиты и разграблены все банкоматы, находящиеся около центрального входа ТЦ. «Меня это покоробило. Я сам часто приходил в City Center, снимал деньги в этих банкоматах. Теперь у меня ощущение, что погромщики ворвались и запятнали мой дом. Грабили они и банки. „Коктейли Молотова“ летели в автомобили. Горожане тоже вышли с требованиями, но они вели себя мирно, резко отличались от погромщиков. Я не согласен с официальной точкой зрения, что безобразия творили какие-то иностранцы, это были люди из нашей страны. Толпа в основном состояла из жителей внутренних областей Казахстана — это можно было определить по их диалекту», — считает собеседник.