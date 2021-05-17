Алиев заявил о готовности к переговорам с Арменией по делимитации границы

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Азербайджан готов начать переговоры с Арменией по вопросу делимитации границы. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил президент страны Ильхам Алиев. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что армянская реакция на сложившуюся ситуацию может привести к усилению напряжённости в регионе. По его словам, ситуация на границе в настоящий момент стабильна. Азербайджан, отметил национальный лидер, согласен с необходимость проведения переговоров по делимитации границы.

Процесс должен быть проведён согласно трёхстороннему соглашению по Нагорному Карабаху, — заявил Алиев.

Глава Азербайджана добавил, что между ним и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном состоялся телефонный разговор. Американская сторона выразила обеспокоенность по поводу недавней напряжённости на азербайджано-армянской границе.

Ранее Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам исполняющего обязанности главы страны Никола Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.

За минувшие дни Азербайджан и Армения несколько раз проводили переговоры по урегулированию ситуации. Последние состоялись 16 мая при посредничестве России.

Россия предложила Армении и Азербайджану содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Данную информацию в ходе пресс-конференции 17 мая огласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства прокомментировал инцидент на границе Азербайджана и Армении. Он отметил, что официальный Баку после произошедшего делал ряд заявлений, объясняя случившееся недоразумением и, что особенно принципиально, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована.