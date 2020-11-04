Алиев заявил об освобождении ряда населённых пунктов в зоне конфликта

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Несколько населённых пунктов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе взяты под контроль азербайджанскими вооружёнными силами. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации сёла Мирек, Кавдар Джебраильского района, сёла Мешедиисмаиллы, Шафибейли Зангиланского района, сёла Башарат, Гаракишиляр, Гараджаллы Губадлинского района, — написал он в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал об атаках со стороны армянских войск. Вооружённые силы Армении обстреливали населённые пункты Тертерского района.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.