Алиев заявил о давлении на Азербайджан в ходе конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4515b74c-28d7-11eb-ad2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Он отметил, что в течение всего периода боевых действий на его страну постоянно оказывалось давление.

В течение 44 дней регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения и сигналы из разных источников. Я отвечал, что никто не может нам помешать и мы пойдём до конца, — сказал Алиев.

Об этом Алиев сообщил в обращении к народу в Физулинском районе, которое транслировал телеканал АЗТВ. Президент также пообещал в ближайшие дни вернуть под контроль Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Как ранее писал NEWS.ru, Алиев заявил, что итоговый успех азербайджанской армии в конфликте в Нагорном Карабахе представляет собой большую историческую ценность. По его словам, уже начались работы по восстановлению инфраструктуры на освобождённых землях.

В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна.