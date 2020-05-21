Алиев уволил главу азербайджанского Минкульта после спецоперации силовиков

https://static.news.ru/photo/027ce06c-9b57-11ea-81ca-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: mct.gov.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая распорядился освободить от должности главы Министерства культуры Абульфаса Гараева.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президентскую пресс-службу. Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела спецоперацию по искоренению коррупции в Минкульте, в ходе которой были задержаны замглавы ведомства Рафик Байрамов и бывший руководитель Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закир Султанов.

Им предъявлены обвинения в присвоении госсредств и злоупотреблениях полномочиями. Гараев руководил министерством с 2006 года.

Ранее NEWS.ru писал об операции азербайджанской полиции, в ходе которой правоохранители пресекли незаконный вывоз из страны крупной партии медицинских масок.