27 августа 2025 в 18:13

Алиев сравнил с «оккупацией» вхождение Азербайджана в СССР

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 1920 году большевики пришли в Азербайджан и заняли его, разделив на две части, заявил президент страны Ильхам Алиев. В интервью Al-Arabia он напомнил, что после распада Российской империи именно Азербайджанская Демократическая Республика стала первой демократической республикой в мусульманском мире, однако ее отняли у народа. Вхождение республики в состав СССР президент сравнил с «оккупацией», передает Azertag.

Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: «фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам». Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас, — сказал Алиев.

По словам азербайджанского лидера, в советскую эпоху разделение не было проблемой, так как «не было ни границ, ни войн». Однако позднее линия сообщения была перерезана.

Ранее Алиев заявил, что мирное соглашение между Баку и Ереваном не было подписано из-за положения в конституции Армении, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. По его словам, переговоры шли несколько лет и завершились в США при активной поддержке американского лидера Дональда Трампа. Алиев выразил уверенность, что Ереван внесет поправки в конституцию, после чего соглашение станет возможным.

СССР
Азербайджан
Ильхам Алиев
история
