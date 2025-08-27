День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:26

Педагог назвал три мощных преимущества советского образования

Глава Всероссийского фонда образования Комков: в советское время учили думать

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Советская система образования строилась на передаче подрастающему поколению фундаментальных классических знаний, пояснил в разговоре с NEWS.ru президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук Сергей Комков. По его словам, она сочеталась с целостной системой воспитания будущего человека и активного гражданина своей страны.

Самое главное — ребенка учили думать, излагать свои мысли и понимать суть изучаемых явлений. Поэтому по окончании средней школы выдавался документ, который назывался «Аттестат зрелости», — пояснил Комков.

Ранее СМИ со ссылкой на Рособрнадзор писали, что в России начата масштабная трансформация системы единого государственного экзамена. С 2026 года содержание экзаменационных заданий будет строго соответствовать федеральной школьной программе. Это поможет выпускникам продемонстрировать знания, полученные за весь период обучения, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Для каждого экзаменационного задания теперь будут указаны конкретные пункты программы и классы, в которых изучался соответствующий материал. Данная мера призвана сделать процедуру экзамена более прозрачной и понятной для всех участников образовательного процесса.

педагоги
образование
ученики
учителя
СССР
Анна Акимова
А. Акимова
