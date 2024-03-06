Алиев: союзнические отношения России и Азербайджана будут укрепляться

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Ильхам Алиев

Союзническое взаимодействие между Россией и Азербайджаном будет укрепляться, все задачи, направленные на укрепление сотрудничества, успешно выполняются, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Баку. Глава государства отметил, что рост товарооборота между странами в 2023 году составил 17%, приблизившись к отметке $4,5 млрд. По словам Алиева, ожидается и дальнейшее его увеличение, передает пресс-служба кабмина РФ.

Естественно, это не предел <...>, в следующем году и по итогам этого года мы увидим еще больший рост взаимной торговли, — уверен Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что по итогам встречи премьер-министров двух стран 5 марта стороны подписали важные положения по развитию транспортно-логического сотрудничества. Одним из ключевых проектов в этой сфере является международный транспортный коридор «Север — Юг» — проект, который объединяет Россию и Азербайджан.

В свою очередь Мишустин отметил, что обсуждались вопросы, касающиеся двусторонних отношений в промышленности, транспортном машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, а также перспективные направления технологических инновационных проектов.

Хочу также сказать, что в пять раз выросли провозные мощности на наших пунктах пропуска, — добавил глава российского правительства.

5 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил о подписании документов о сотрудничестве с РФ в области развития пунктов пропуска и автодорожной инфраструктуры на границе, а также в сферах туризма и культуры по итогам встречи с российским коллегой. По его словам, эти документы являются важным дополнением к договорно-правовой базе, которая насчитывает на сегодняшний день более 260 подписанных документов.