Россия и Азербайджан подписали важный документ о границах Асадов: Баку и Москва подписал документы о развитии пунктов пропуска на границе

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Михаил Мишустин и Али Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил о подписании документов о сотрудничестве с Россией в области развитии пунктов пропуска и автодорожной инфраструктуры на границе, а также в сферах туризма и культуры. Об этом он заявил по итогам встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает «Sputnik Азербайджан».

Все эти документы являются важным дополнением к нашей солидной договорно-правовой базе, которая насчитывает на сегодняшний день более 260 подписанных документов, — сказал Асадов.

В частности, Асадов и Мишустин подписали план мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую границу. Кроме того, премьеры заключили межправительственное соглашение о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку «Самур» и подходов к нему в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» — «Самур».

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Азербайджан на запланированную встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым и со своим коллегой Али Асадовым. В ходе предстоящих контактов политики планируют рассмотреть ряд вопросов сотрудничества государств, в частности в торгово-экономической сфере. В ведомстве также подчеркнули, что Россия является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Азербайджана.