Названа цель визита Мишустина в Азербайджан Мишустин прилетел в Азербайджан для встречи с Алиевым и подписания документов

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Михаил Мишустин, Али Асадов

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Азербайджан на запланированную встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым и со своим коллегой Али Асадовым. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В пресс-службе правительства РФ ранее уточняли, что в ходе предстоящих контактов политики планируют рассмотреть ряд вопросов сотрудничества государств, в частности в торгово-экономической сфере. Кроме того, будет подписан ряд межведомственных и межправительственных документов.

Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес, — приводится заявление пресс-службы правительства.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Азербайджана. Помимо торгово-экономической сферы, особое внимание уделяется транспортно-логистическому направлению. Так, страны развивают «западный маршрут» международного транспортного коридора «Север — Юг», который проходит по территории Азербайджана.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку рассчитывает на подписание мирного договора с Ереваном на основе признания территориальной целостности друг друга не на словах. По его мнению, мирное соглашение должно быть постоянным, чтобы в будущем не возникало дополнительных вопросов.