Алиев провёл совещание с руководящим составом Минобороны Азербайджана

https://static.news.ru/photo/f6b22a7e-08bd-11eb-b497-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: mod.gov.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября провёл совещание с участием руководящего состава Минобороны страны.

Седьмого октября под руководством президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в центральном командном пункте Министерства обороны состоялось оперативное совещание с участием руководящего состава министерства и командирами соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, — говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующую информацию представило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.