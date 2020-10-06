Алиев оценил значимость союза Азербайджана и Турции

https://static.news.ru/photo/6333bc52-07f2-11eb-af6c-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что политика Турции рассчитана на мир и даёт результаты на Ближнем Востоке и Кавказе.

Во вторник, 6 октября, президент Азербайджана принял в Баку делегацию, возглавляемую главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Политика Турции в регионе, рассчитанная только лишь на мир, уже даёт свои результаты как на Ближнем Востоке, так и на Кавказе. Сегодня ситуация, вызванная очередным нападением Армении, в очередной раз показывает, что Турция имеет авторитет как в регионе, так и в мире. Конечно же, это нас усиливает, воодушевляет. Сегодня наши народы, весь мир видит то, что значит союз Турции и Азербайджана, — отметил Алиев, слова которого приводит РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.