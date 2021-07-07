Алиев объявил о создании Карабахского экономического района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о новом делении экономических районов республики. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно указу, теперь в Азербайджане утверждено 14 экономических районов вместо десяти. В частности, в стране появился Карабахский экономический район. Он включил в себя Ханкенди, а также Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Алиев заявил, что конфликт в Карабахе уже решён и нет необходимости в переговорах по этому вопросу. Он подчеркнул, что трёхсторонняя декларация от 10 ноября является не просто соглашением о прекращении огня, в этом документе речь идёт о многих других вопросах.